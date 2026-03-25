У Хорнера и Вольффа появился конкурент в борьбе за Альпин

Владелец бейсбольной команды хочет ворваться в Формулу 1.
Сегодня, 11:27       Автор: Валентина Чорноштан
Стив Коэн, который владеет Нью-Йорк Метс, заинтересован побороться с Кристианом Хорнером и Тото Вольффом за акции Альпин, пишет Formula Passion.

Отмечается, что пакет акций команды Формулы-1 принадлежит инвестиционному фонду Otro Capital, которым управляет директор и совладелец Мерседеса, бывший босс Ред Булл и владелец бейсбольной команды.

Добавим, что Коэн предлагает за 24 процента акций французской команды около 600 млн долларов. Тото Вольфф, в свою очередь, готов за сделку отдать 450 млн долларов.

А его конкурент Кристиан Хорнер, неизвестно, сколько готов предложить, однако он ведёт активные переговоры с потенциальными инвесторами, которые могут поддержать его инициативу касательно приобретения.

