Известно, перейдет ли Хорнер в штаб новичка Формулы 1

Как слухи о переходе в Ауди соотносятся с реальностью.

Бывший руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер может присоединиться к Ауди.

По информации GP Blog, новичок этого сезона - Ауди, мог пригласить Хорнера на смену Джонатану Уиттли, который покинул проект.

Однако боссы команды опровергли эту информацию и заявили, что полностью поддерживают кандидатуру Маттиа Бинотто.

Добавим, что на текущий момент Кристиан вместе с группой инвесторов претендует на покупку 24 процентов акций Альпин, с ним конкурирует директор Мерседеса Тото Вольф.

