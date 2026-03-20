Новичок Формулы-1 остался без руководителя

Ауди официально объявила об уходе руководителя команды Джонатана Уитли.

Напомним, что в прошлом году Уитли покинул Ред Булл ради должности в тогда еще Заубере.

Как говорится в официальном сообщении, функционер покинул команду по личным причинам немедленно. Его место займет Маттиа Бинотто.

Предполагается, что Уитли станет руководителем Астон Мартин, хотя накануне команда опровергла будущее назначение.

Ранее также Эдриан Ньюи выступил против Кристиана Хорнера.

