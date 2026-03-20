Новичок Формулы-1 остался без руководителя

Джонатан Уитли покинул Ауди.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Джонатан Уитли / Getty Images
Джонатан Уитли / Getty Images

Ауди официально объявила об уходе руководителя команды Джонатана Уитли.

Напомним, что в прошлом году Уитли покинул Ред Булл ради должности в тогда еще Заубере.

Как говорится в официальном сообщении, функционер покинул команду по личным причинам немедленно. Его место займет Маттиа Бинотто.

Предполагается, что Уитли станет руководителем Астон Мартин, хотя накануне команда опровергла будущее назначение.

Ранее также Эдриан Ньюи выступил против Кристиана Хорнера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

