Ньюи выступает против прихода Хорнера в Астон Мартин

Инженер не хочет снова работать с британцем.
Сегодня, 16:28       Автор: Андрей Безуглый
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Текущий руководитель Астон Мартин Эдриан Ньюи выступает против Кристиана Хорнера, утверждает BBC.

Ранее издание сообщило, что Лоренс Стролл встретился с Хорнером касательно возможного его назначения новым руководителем команды.

Также ранее Астон Мартин официально опроверг слухи о скором назначении Джонатана Уитли, потому Хорнер может быть хорошим вариантом.

Однако Ньюи, который работал с Хорнером в Ред Булл, выступил против своего бывшего коллеги.

На текущий момент ситуация с новым руководителем Астон Мартин находится в подвешенном состоянии.

Ранее также сообщалось, что легендда Формулы-1 примет участие в благотворительной акции.

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

