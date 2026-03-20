Ньюи выступает против прихода Хорнера в Астон Мартин

Инженер не хочет снова работать с британцем.

Текущий руководитель Астон Мартин Эдриан Ньюи выступает против Кристиана Хорнера, утверждает BBC.

Ранее издание сообщило, что Лоренс Стролл встретился с Хорнером касательно возможного его назначения новым руководителем команды.

Также ранее Астон Мартин официально опроверг слухи о скором назначении Джонатана Уитли, потому Хорнер может быть хорошим вариантом.

Однако Ньюи, который работал с Хорнером в Ред Булл, выступил против своего бывшего коллеги.

На текущий момент ситуация с новым руководителем Астон Мартин находится в подвешенном состоянии.

