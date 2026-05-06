Сенсационный форвард Брентфорда привлек внимание гранда

Атлетико готов деньги за Игора Тьяго.
Сегодня, 22:32       Автор: Андрей Безуглый
Игор Тьяго / Getty Images
Нападающий Брентфорда Игор Тьяго может уже летом покинуть команду, пишет Николо Скира.

Напомним, что 24-летний бразилец стал главной сенсацией сезона, наколотив 25 голов в АПЛ.

Напомним, что бразилец был подписан еще в 2024 году, однако старт в АПЛ вышел для него очень тяжелым. В сезоне-2024/25 Тьяго провел лишь восемь матчей и забил один гол.

На текущий момент стоимость форварда составляет около 50 млн евро, однако также за его спиной контракт с Брентфордом до 2031 года.

Тем не менее английский клуб понимает, что удержать игрока будет трудно. По информации инсайдера, Атлетико готов будет удовлетворить запросы "пчел".

