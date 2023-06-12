iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брюгге подписал конкурента для Яремчука

Дела украинца становятся все хуже.
Сегодня, 16:17
Игор Тьяго / Getty Images
Игор Тьяго / Getty Images

Бельгийский Брюгге усилил линию атаки бразильским форвардом.

Как сообщает пресс-служба "черно-синих", клуб подписал Игоря Тьяго из болгарского Лудогорца. Контракт будет действителен до лета 2027.

Читай также: Тренер Брюгге: Яремчук прогрессирует и возвращается на свой пик

Трансфер стал самым дорогим в истории болгарского футбола. За нападающего Брюгге заплатил почти 8 млн евро.

Отметим, что Игорь Тьяго является прямым конкурентом для украинца Романа Яремчука, дела которого в Брюгге обстоят не лучшим образом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лудогорец брюгге Игор Тьяго

Статьи по теме

Брюгге Яремчука объявил о назначении нового главного тренера Брюгге Яремчука объявил о назначении нового главного тренера
Тренер Брюгге: Яремчук прогрессирует и возвращается на свой пик Тренер Брюгге: Яремчук прогрессирует и возвращается на свой пик
Брюгге нашел еще одного конкурента Яремчуку Брюгге нашел еще одного конкурента Яремчуку
"Слишком рано возвращаться": Тренер Брюгге сделал заявление по поводу Яремчука "Слишком рано возвращаться": Тренер Брюгге сделал заявление по поводу Яремчука
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Бокс16:55
Андрей Стрихарский: С 12 по 18 июня в Черкассах состоится чемпионат Украины по боксу среди юношей и девушек
Европа16:50
Форвард Зари рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины
Европа16:19
Интер готовится продлить контракт с главным тренером
Футбол16:17
Брюгге подписал конкурента для Яремчука
Европа15:40
Де Брюйне рискует пропустить старт следующего сезона
Европа15:36
Гвардиола в будущем намерен покинуть работу в клубном футболе
Футбол15:01
По стопам легенд: Винисиус получит новый номер в Реале
Евро-202414:50
"Всегда классно играть против сильных": Мудрик высказался о поединке со сборной Германии
Европа14:33
Легендарный хавбек Ливерпуля близок к тому, чтобы возглавить клуб из Саудовской Аравии
Теннис14:30
Парный рейтинг WTA: Людмила Киченок - покинула ТОП-10, Крейчикова вошла в тройку лучших
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK