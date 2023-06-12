Брюгге подписал конкурента для Яремчука

Бельгийский Брюгге усилил линию атаки бразильским форвардом.

Как сообщает пресс-служба "черно-синих", клуб подписал Игоря Тьяго из болгарского Лудогорца. Контракт будет действителен до лета 2027.

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Трансфер стал самым дорогим в истории болгарского футбола. За нападающего Брюгге заплатил почти 8 млн евро.

Отметим, что Игорь Тьяго является прямым конкурентом для украинца Романа Яремчука, дела которого в Брюгге обстоят не лучшим образом.