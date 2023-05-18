Тренер Брюгге: Яремчук прогрессирует и возвращается на свой пик
Рик де Миль продолжает рассчитывать на украинца.
Рулевой бельгийского Брюгге Рик де Миль на послематчевой пресс-конференции против Антверпена поделился мыслями о Романе Яремчуке.
По словам де Миля, украинец продолжает свое восстановление после болезни и близок к возвращению на пик формы.
"Роман вернулся после продолжительной болезни. Он прогрессирует и возвращается к своему пиковому состоянию, поэтому и вернулся в заявку. Но я решил выпустить Ромео Верманта, и он прекрасно справился", - заявил специалист
Напомним, что ранее Брюгге нашел еще одного конкурента для Яремчука.