Брюгге нашел еще одного конкурента Яремчуку

Положение украинского форварда в стане бельгийского клуба может стать еще более незавидным.

Бельгийский Брюгге нашел еще одного форварда, который может составить конкуренцию Роману Яремчуку.

Как сообщает местное издание Nieuwsblad, "черно-синие" изучают возможность попдисание бразильца Игора Тьягу.

Футболист выступает за Лудогорец из Болгарии с апреля прошлого года. На его счету 18 голов в 51 игре за гранд болгарского футбола.

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Примечательно, что половину всех своих голов за "орлов" Тьягу забил в последних восьми играх. Также форвард отличался в ворота Шахтера, однако, это была товарищеская встреча.

Transfermarkt оценивает игрока всего в 1 млн евро, впрочем, учитывая текущую форму нападающего, за него могут попросить и больше.

Отметим, что Яремчук и без того в некоторых матчах не попадает в заявку и проигрывает конкуренцию Феррану Жутгле и Ноа Лангу, поэтому, не исключено, что он покинет клуб летом.