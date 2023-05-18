Брюгге нашел еще одного конкурента Яремчуку
Бельгийский Брюгге нашел еще одного форварда, который может составить конкуренцию Роману Яремчуку.
Как сообщает местное издание Nieuwsblad, "черно-синие" изучают возможность попдисание бразильца Игора Тьягу.
Футболист выступает за Лудогорец из Болгарии с апреля прошлого года. На его счету 18 голов в 51 игре за гранд болгарского футбола.
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Примечательно, что половину всех своих голов за "орлов" Тьягу забил в последних восьми играх. Также форвард отличался в ворота Шахтера, однако, это была товарищеская встреча.
Transfermarkt оценивает игрока всего в 1 млн евро, впрочем, учитывая текущую форму нападающего, за него могут попросить и больше.
Отметим, что Яремчук и без того в некоторых матчах не попадает в заявку и проигрывает конкуренцию Феррану Жутгле и Ноа Лангу, поэтому, не исключено, что он покинет клуб летом.