"Слишком рано возвращаться": Тренер Брюгге сделал заявление по поводу Яремчука

Украинский нападающий Брюгге Роман Яремчук не примет участие в ближайшем матче чемпионата Бельгии против Юниона, который состоится в субботу, 6 мая.

Об этом сообщил главный тренер команды Рик де Миль, заявив, что украинцу пока рано возвращаться на поле.

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"Для Яремчука слишком рано возвращаться в игру", - цитирует де Миля Voetbal Primeur.

Ранее тренер Брюгге заявлял, что Яремчук пропустил определенный период из-за болезни. Тем не менее также появлялась информация, что отсутствие украинского нападающего связано с конфликтом со спортивным директором клуба.

В нынешнем сезоне Яремчук принял участие в 26 матчах в составе Брюгге во всех турнирах, записав на свой счет два гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Яремчук может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.