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Футбол

Форвард сборной Украины может продолжить карьеру в Бундеслиге

Яремчук заинтересовал Майнц.
Вчера, 22:35
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

27-летний Роман Яремчук может продолжить карьеру в немецком чемпионате, сообщает Bild.

Украинский форвард заинтересовал середняка лиги Майнц. Роман должен стать заменой Кариму Онисиво, который летом, вероятно, покинет клуб.

Интересно, что Майнц сейчас занимает 9-ю строчку в Бундеслиге, их отделяет всего одно очко от Лиги конференций, и девять очков от топ-4.

Напомним, что Яремчук в прошлом году вернулся в бельгийский чемпионат за рекордные для Брюгге 16 млн евро. К сожалению, статистика украинца не впечатляет, всего два гола в 24 матчах.

Отметим, что Роман может стать вторым украинцем в истории Майнца, в сезонах 2000-2003 за клуб выступал Андрей Воронин. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: майнц Роман Яремчук

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