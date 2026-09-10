iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Яремчук будет играть в Олимпиакосе под руководством нового главного тренера

Греческий клуб заменил Хосе Луиса Мендилибара другим испанский специалистом.
Сегодня, 15:25       Автор: Игорь Мищук
Иманоль Альгуасиль / Getty Images
Иманоль Альгуасиль / Getty Images

Олимпиакос, за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук, объявил о назначении нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт греческого клуба, команду возглавил бывший наставник Реал Сосьедада Иманоль Альгуасиль.

Детали контракта с 55-летним испанским специалистом не разглашаются.

Читай также: Яремчук получит нового тренера в Олимпиакосе

Во главе Олимпиакоса Альгуасиль сменил другого испанца Хосе Луиса Мендилибара, с которым ранее было прекращено сотрудничество.

Альгуасиль практически всю свою тренерскую карьеру провел в структуре Реал Сосьедада, за который в свое время также выступал в качестве игрока.

С первой командой клуба специалист работал на протяжении шести с половиной сезонов в 2018-2025 года. Под его руководством баски провели 330 матчей и завоевали Кубок Испании в 2021 году.

Летом 2025 года Альгуасиль ушел из Реал Сосьедада и возглавил саудовский Аль-Шабаб, который покинул в феврале 2026 года и с тех пор оставался без работы.

Ранее сообщалось, что Яремчук получил возможность вернуться в состав Олимпиакоса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Роман Яремчук

Статьи по теме

Яремчук получит нового тренера в Олимпиакосе Яремчук получит нового тренера в Олимпиакосе
Яремчук получил возможность вернуться в состав Олимпиакоса Яремчук получил возможность вернуться в состав Олимпиакоса
L'Equipe раскритиковала Забарного после разгрома Слована L'Equipe раскритиковала Забарного после разгрома Слована
Глава федерации футбола Марокко заявил о планах провести финал ЧМ-2030 в Касабланке Глава федерации футбола Марокко заявил о планах провести финал ЧМ-2030 в Касабланке

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Динамо в Кубке Украины, старт Шахтера в Лиге чемпионов, поединки Баварии, Манчестер Юнайтед
просмотров
Свитолина пробилась в третий круг US Open
просмотров
УПЛ: матч 6-го тура Левый Берег - Полесье перенесли в Житомир, сменив принимающую сторону
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграет в гостях с ПСВ, Бавария примет Буде/Глимт, Манчестер Юнайтед встретится с Сабахом
просмотров

Последние новости

Футбол16:47
L'Equipe раскритиковала Забарного после разгрома Слована
Футбол16:19
Глава федерации футбола Марокко заявил о планах провести финал ЧМ-2030 в Касабланке
Бокс16:00
Бокс: расписание боев
Бокс15:58
"Не знаю, для чего этот реванш": Чисора сделал однозначный прогноз на бой Дюбуа - Уордли
Европа15:25
Яремчук будет играть в Олимпиакосе под руководством нового главного тренера
Европа14:20
Нападающий Тоттенхэма собирается разорвать контракт с клубом
Европа13:36
ПСВ сообщил о потере защитника перед матчем с Шахтером
Украина13:05
УПЛ: матч 6-го тура Левый Берег - Полесье перенесли в Житомир, сменив принимающую сторону
Украина12:55
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с винницкой Нивой в 1/16 финала Кубка Украины
Бокс12:21
Кроуфорд намекнул на возможное возобновление карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK