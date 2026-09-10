Яремчук будет играть в Олимпиакосе под руководством нового главного тренера
Олимпиакос, за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук, объявил о назначении нового главного тренера.
Как сообщает официальный сайт греческого клуба, команду возглавил бывший наставник Реал Сосьедада Иманоль Альгуасиль.
Детали контракта с 55-летним испанским специалистом не разглашаются.
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Во главе Олимпиакоса Альгуасиль сменил другого испанца Хосе Луиса Мендилибара, с которым ранее было прекращено сотрудничество.
Καλωσορίζουμε στον Ολυμπιακό τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, τον νέο μας προπονητή! / We welcome Imanol Alguacil, our new Head Coach! 🔴⚪️#Olympiacos #Welcome #Coach pic.twitter.com/cEINLer99A— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 10, 2026
Альгуасиль практически всю свою тренерскую карьеру провел в структуре Реал Сосьедада, за который в свое время также выступал в качестве игрока.
С первой командой клуба специалист работал на протяжении шести с половиной сезонов в 2018-2025 года. Под его руководством баски провели 330 матчей и завоевали Кубок Испании в 2021 году.
Летом 2025 года Альгуасиль ушел из Реал Сосьедада и возглавил саудовский Аль-Шабаб, который покинул в феврале 2026 года и с тех пор оставался без работы.
Ранее сообщалось, что Яремчук получил возможность вернуться в состав Олимпиакоса.
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