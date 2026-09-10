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Футбол

Нападающий Тоттенхэма собирается разорвать контракт с клубом

Ришарлисон готов прекратить сотрудничество со "шпорами" и вернуться на родину.
Сегодня, 14:20       Автор: Игорь Мищук
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Ришарлисон планирует покинуть лондонский клуб.

29-летний футболист, который не входит в планы главного тренера Роберто Де Дзерби и не был включен в заявку команды на английскую Премьер-лигу, собирается расторгнуть контракт со "шпорами".

Как сообщает Globo, бразильский форвард, действующий договор которого с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2027 года, намерен обратиться в суд для досрочного прекращения сотрудничества с английским клубом.

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Ожидается, что после получения статуса свободного агента Ришарлисон вернется на родину, пополнив состав Васко да Гама.

Ранее в подписании бразильца был заинтересован турецкий Трабзонспор, а также у него был вариант с возвращением в Эвертон, однако эти трансферы не состоялись.

В прошлом сезоне Ришарлисон провел в составе Тоттенхэма 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет 12 голов и пять результативных передач. В текущей кампании нападающий принял участие в одном поединке.

Ранее тренер Тоттенхэма оценил дебют за команду украинского вингера Михаила Мудрика.

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