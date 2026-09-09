Мудрик пропустит следующий месяц

Вингер Тоттенхэма Михаил Мудрик выбыл с травмой, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что украинец перешел к "шпорам" из Челси в аренду на один сезон.

Мудрик успел сыграть лишь 26 минут после своего перехода, а теперь выбыл.

Инсайдер не сообщает характер травмы, однако известно, что украинец пропустит 1,5-2 месяца.

Ранее также сообщалось, что кипер сборной Бельгии также пропустит некоторый срок.

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