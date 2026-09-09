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Футбол

Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Испанец совершил 21-е голевое действие.
Сегодня, 20:50       Автор: Андрей Безуглый
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер Барселоны Ламин Ямаль установил новый рекорд.

Напомним, сейчас каталонцы играют с Фейеноордом в рамках Лиги чемпионов. 

После первого тайма счет 2:0 в пользу Барселоны, а на счету Ямаль один ассист.

Это результативное действие испанца стало для него 21-м в Лиге чемпионов. Тем самым он побил рекорд Мбаппе среди тинейджеров.

Француз успел отличиться лишь 20-ю результативными действиями до 19 лет.

Ранее также сообщалось, что France Football назвал фаворитов на Золотой мяч.

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