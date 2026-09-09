Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Вингер Барселоны Ламин Ямаль установил новый рекорд.

Напомним, сейчас каталонцы играют с Фейеноордом в рамках Лиги чемпионов.

После первого тайма счет 2:0 в пользу Барселоны, а на счету Ямаль один ассист.

Это результативное действие испанца стало для него 21-м в Лиге чемпионов. Тем самым он побил рекорд Мбаппе среди тинейджеров.

Француз успел отличиться лишь 20-ю результативными действиями до 19 лет.

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