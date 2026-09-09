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Мужская сборная Украины по теннису назвала состав на Кубок Дэвиса

В команде появились дебютанты.
Сегодня, 17:50       Автор: Андрей Безуглый
Александр Овчаренко / ФТУ
Александр Овчаренко / ФТУ

Мужская сборная Украины по теннису определилась с составом на предстоящий Кубок Дэвиса.

Напомним, что в этом году команда выступит по Второй мировой группе после понижения в классе.

Первым соперником станет сборная Кипра, а победитель пары получит право на игру в плей-офф Первой мировой группы.

В заявку на матч с Кипром не попали Виталий Сачко и Вячеслав Белинский, их заменят дебютанты Георгий Кравченко и Владимир Якубенко.

Заявка сборной Украины на матч против Кипра

  • Георгий Кравченко — № 392 в рейтинге ATP;
  • Владислав Орлов — № 436;
  • Алексей Крутых — № 448;
  • Александр Овчаренко — № 629;
  • Владимир Якубенко — № 1064.

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