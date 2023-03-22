Яремчук выпал из числа самых дорогих украинцев по версии Transfermarkt

Нападающий Брюгге теперь занимает 11-ю строчку в списке.

Немецкий портал Transfermarkt провел очередное обновление цен на игроков, по итогам которого Роман Яремчук выпал из числа десяти самых дорогих футболистов из Украины.

Теперь форвард Брюгге занимает одиннадцатую строчку по цене среди соотечественников. Его стоимость оценивается в 9 млн евро.

Также он выпал из числа самых дорогих игроков бельгийского чемпионата, располагаясь на 12 строчке .Что касается своего клуба, то Роман седьмой по цене среди футболистов Брюгге.

Самые дорогие украинцы по версии Transfermarkt

Михаил Мудрик (Челси) - 60 млн евро Александр Зинченко (Арсенал) - 40 млн евро Виктор Цыганков (Жирона) - 22 млн евро Виталий Миколенко (Эвертон) - 22 млн евро Руслан Малиновский (Марсель) - 18 млн евро Илья Забарный (Борнмут) - 18 млн евро Николай Матвиенко (Шахтер) - 11 млн евро Анатолий Трубин (Шахтер) - 11 млн евро Георгий Бущан (Динамо) - 10 млн евро Артем Довбик (Днепр-1) - 10 млн евро

Напомним, ранее у Брюгге Романа Яремчука появился новый тренер.