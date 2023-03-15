Брюгге Яремчука получил нового тренера

До конца сезона клуб будет тренировать Рик де Миль.

Бельгийский Брюгге определился с кандидатурой главного тренера

Как сообщает пресс-служба клуба, наставником до конца сезона будет Рик де Миль.

41-летний местный специалист уже исполнял обязанности тренера на матче против Зюльте Варегем, где украинец Роман Яремчук не вышел на поле.

Брюгге идет на четвертой позиции в чемпионате Бельгии, набрав 49 баллов. У лидирующего Генка 67 пунктов.

Ранее"черно-синие" уволили Скотта Паркера, на счету которого было лишь две победы в двенадцати матчах.