Брюгге Яремчука получил нового тренера
До конца сезона клуб будет тренировать Рик де Миль.
Бельгийский Брюгге определился с кандидатурой главного тренера
Как сообщает пресс-служба клуба, наставником до конца сезона будет Рик де Миль.
41-летний местный специалист уже исполнял обязанности тренера на матче против Зюльте Варегем, где украинец Роман Яремчук не вышел на поле.
Брюгге идет на четвертой позиции в чемпионате Бельгии, набрав 49 баллов. У лидирующего Генка 67 пунктов.
Ранее"черно-синие" уволили Скотта Паркера, на счету которого было лишь две победы в двенадцати матчах.