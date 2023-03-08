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Новый тренер для Яремчука: Брюгге уволило Паркера с поста наставника команды

Руководство клуба не дало англичанину шанс проявить себя на длинной дистанции.
Сегодня, 17:47
Cкотт Паркер / Getty Images
Cкотт Паркер / Getty Images

Брюгге Романа Яремчука вскоре получит нового наставника.

Как сообщает пресс-служба клуба, руководство уволило Скотта Паркера в ближайшее время.

Англичанин стал тренером "черно-синих" лишь в декабре минувшего года, однако ужасный старт и лишь 2 победы в 12 матчах заставили боссов клуба попрощаться со специалистом.

Бельгийские СМИ называют фаворитом на пост наставника команды нидерландца Альфреда Шредера, ранее тренировавшего Аякс.

Напомним, вчера Брюгге оказался разгромлен Бенфикой. На нашем сайте вы можете посмотреть видео голов и обзор матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брюгге Роман Яремчук

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