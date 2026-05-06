Топовые теннисисты угрожают бойкотом Ролан Гарросу

Ряд известных теннистов угрожают бойкотом Ролан Гарросу.

Новак Джокович, Янник Синнер, арина сабаленка и Коко Гауфф выпустили совместное заявление, касательно призовых на престижном турнире.

В этом на Ролан Гарросе будет рекордный призовой фонд - почти 62 млн евро, однако это все еще наименьший призовой среди всех турниров Грендслема.

К тому же процент дохода от турнира составляет лишь 15%, в то время как теннисисты требуют не менее 22%.

Многие спортсмены уже высказались на этот счет, и большинство поддержало возможной бойкот турнира. К тому же на фоне споров о выплатах вспыли и другие проблемы, такие как распределение средств между участниками и социальное обеспечение спортсменов.

