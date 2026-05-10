ФИФА изменила дисциплинарный кодекс

ФИФА приняла решение изменить дисциплинарные правила перед Чемпионатом мира.

Добавим, что на Мундиале будет ряд новых правил, одна из них, наказание игроков за расистские высказывания, при этом в кодекс были внесены изменения.

Теперь по новым правилам наказание для футболиста будет вдвое меньше, если он признался в расизме или дискриминационных действиях.

Также игроков, которые признали свою вину, ожидает участие в образовательных программах и сокращение срока дисквалификации наполовину.

К слову, ранее IFAB утвердил новые основания для удаления игроков с поля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!