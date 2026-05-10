ФИФА изменила дисциплинарный кодекс

Смягчила наказания при признании вины.
Сегодня, 10:45       Автор: Валентина Чорноштан
ФИФА приняла решение изменить дисциплинарные правила перед Чемпионатом мира.

Добавим, что на Мундиале будет ряд новых правил, одна из них, наказание игроков за расистские высказывания, при этом в кодекс были внесены изменения.

Теперь по новым правилам наказание для футболиста будет вдвое меньше, если он признался в расизме или дискриминационных действиях.

Также игроков, которые признали свою вину, ожидает участие в образовательных программах и сокращение срока дисквалификации наполовину.

К слову, ранее IFAB утвердил новые основания для удаления игроков с поля.

