Хоккей

Плей-офф НХЛ: Филадельфия уступила Каролине, Миннесота победила Колорадо

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:10       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images

В ночь на воскресенья, 10 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись два матча второго раунда Кубка Стэнли.

Результат матча плей-офф НХЛ за 9 мая

Филадельфия – Каролина – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Счет в серии: 0-4

Шайбы:
1:0 – 7 Фоерстер (Мартон, Зеграс)
1:1 – 32 Блэйк (Холл, Миллер)
1:2 – 44 Станковен (Блэйк, Холл)
2:2 – 45 Бамп (Дворак, Конекны)
2:3 – 65 Блэйк (Слэвин, Холл)

Миннесота – Колорадо – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Счет в серии: 1-2

Шайбы:
1:0 – 15 Капризов (К. Хьюз, Фэйбер)
2:0 – 16 К. Хьюз (Капризов, Зукарелло-Асен)
3:0 – 24 Хартман (Капризов, Зукарелло-Асен)
3:1 – 33 Маккиннон (Кадри, Ландескуг)
4:1 – 33 Фэйбер (МакКэррон, Тарасенко)
5:1 – 59 Болди (Фэйбер)

