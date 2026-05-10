Оценка Ярмолюка в игре против Ман Сити

Накануне состоялся матч Брентфорда против Манчестер Сити, в котором принял участие Егор Ярмолюк.

Полузащитник вышел в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте. За это время украинский легионер сделал 14 точных передач из 16 (88%), выполнил 4 отбора и 3 подбора, выиграл 5 единоборств из 6 и лишь один раз позволил себя обыграть.

Также он отметился 1 заблокированным ударом, 1 перехватом, допустил 4 потери мяча и 1 неудачный приём, выполнил 1 вынос и совершил 1 удачный дриблинг.

За такую игру статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия украинца в 7.0 и 6.6 балла соответственно.

