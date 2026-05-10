iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Ярмолюка в игре против Ман Сити

Хоть Брентфорд и проиграл, Егор показал солидную игру.
Сегодня, 08:11       Автор: Валентина Чорноштан
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Накануне состоялся матч Брентфорда против Манчестер Сити, в котором принял участие Егор Ярмолюк.

Полузащитник вышел в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте. За это время украинский легионер сделал 14 точных передач из 16 (88%), выполнил 4 отбора и 3 подбора, выиграл 5 единоборств из 6 и лишь один раз позволил себя обыграть.

Также он отметился 1 заблокированным ударом, 1 перехватом, допустил 4 потери мяча и 1 неудачный приём, выполнил 1 вынос и совершил 1 удачный дриблинг.

За такую игру статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия украинца в 7.0 и 6.6 балла соответственно.

К слову, узнать, кто стал победителем матча 36-го тура АПЛ, вы можете у нас на сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити ЕГОР ЯРМОЛЮК ФК Брентфорд

Статьи по теме

Манчестер Сити одержал разгромную победу над Брентфордом с Ярмолюком Манчестер Сити одержал разгромную победу над Брентфордом с Ярмолюком
Манчестер Сити следит за Винисиусом Манчестер Сити следит за Винисиусом
Ман Сити готовит новое соглашение для своего ключевого хавбека Ман Сити готовит новое соглашение для своего ключевого хавбека
Эвертон Миколенко не сумел удержать победу против Сити Эвертон Миколенко не сумел удержать победу против Сити

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Барселона - Реал Мадрид, Забарный против Бреста
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме
просмотров
УПЛ: Рух сыграл вничью с Вересом, ЛНЗ - с Динамо, Заря - с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
просмотров

Последние новости

НБА11:12
Фил Пресси оценил прогресс Максима Шульги
ЧМ-202610:45
ФИФА изменила дисциплинарный кодекс
Европа10:12
Судьба Миколенко в Эвертоне предрешена
ММА09:40
Дана Уайт вручил Амосову солидный денежный бонус за победу
НХЛ09:12
Кубок Стэнли: Филадельфия вылетела от Каролины
НХЛ09:10
Плей-офф НХЛ: Филадельфия уступила Каролине, Миннесота победила Колорадо
ММА08:56
Стрикленд отобрал пояс у российского бойца
НБА08:36
Плей-офф НБА: Кливленд впервые победил в серии против Детройта
НБА08:32
Плей-офф НБА: Кливленд победил Детройт, Оклахома разгромила Лейкерс
Европа08:11
Оценка Ярмолюка в игре против Ман Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK