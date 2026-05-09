Манчестер Сити - Брентфорд 3:0: обзор матча и результат игры 09.05.2026

В субботу, 9 мая, Манчестер Сити принимал на своем поле Брентфорд в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Хосепа Гвардиолы в домашнем поединке разобралась с соперником, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а выйти вперед Манчестер Сити удалось только на 60-й минуте. После розыгрыша углового на левом фланге Жереми Доку вошел в штрафную и эффектным ударом закрутил мяч в дальнюю девятку.

Спустя 15 минут "горожане" удвоили свое преимущество усилиями Эрлинга Холанда, который после прострела от лицевой оказался спиной к воротам, однако сумел пяткой отправить мяч в сетку. А уже в компенсированное к матчу время точку в противостоянии поставил Омар Мармуш, успешно завершив контратаку своей команды.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на эту игру в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.

Манчестер Сити с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего Арсенала на два балла. Брентфорд с 51 пунктом расположился на восьмой строчке.

Статистика матча Манчестер Сити - Брентфорд 36-го тура чемпионата Англии

Манчестер Сити - Брентфорд 3:0

Голы: Доку, 60, Холанд, 75, Мармуш, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 2.98 - 0.24

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 25 - 4

Удары в створ: 10 - 2

Угловые: 10 - 2

Фолы: 8 - 14

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Геи, Аке, О'Райли - Силва, Рейндерс (Фоден, 60) - Семеньо, Шерки (Мармуш, 60), Доку (Савио, 90+1) - Холанд.

Брентфорд: Келлегер - Кайоде, Айер, Коллинз, Хики (Янельт, 62) - Ярмолюк (Хендерсон, 79), Йенсен - Льюис-Поттер, Дамсгор (Уаттара, 69), Шаде - Игор.

Предупреждения: Силва, О'Райли, Нунес, Мармуш - Айер, Хендерсон.

