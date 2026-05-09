Заря ушла от поражения Металлисту 1925, Оболонь вырвала ничью против Эпицентра

Харьковская и каменец-подольская команды упустили победы на последних минутах.

В субботу, 9 мая, состоялись два заключительных матча игрового дня 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Заря принимала Металлист 1925 и в компенсированное время сумела вырвать ничейный результат 1:1.

Харьковская команда повела в поединке уже после первой атаки. Петер Итодо подстерег ошибку голкипера Александра Сапутина, который отпустил мяч, и отправил мяч в ворота.

Отыграться луганцам удалось только на первой компенсированной минуте - подачу с углового успешно головой замкнул Рейналдо Верлей. После этого Филипп Будкивский забил еще раз, однако гол отменили из-за офсайда.

Набрав 46 очков, Металлист 1925 занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице УПЛ. Заря с 39 пунктами идет восьмой.

Статистика матча Заря - Металлист 1925 27-го тура чемпионата Украины

Заря - Металлист 1925 1:1

Голы: Итодо, 1 - Верлей, 90+1

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 11 - 9

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 10 - 6

Заря: Сапутин - Пердута, Янич, Эскинья, Вантух - Кушниренко (Дришлюк, 79), Мичин, Башич (Верлей, 62) - Слесар (Горбач, 10, Елавич, 62), Папара, Будкивский.

Металлист 1925: Варакута - Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк - Калюжный, Аревало (Чурко, 82), Когут (Антюх, 21) - Кастильо (Забергджа, 59), Итодо (Мба, 82), Калитвинцев (Рашица, 59).

Предупреждения: Эскинья, Мичин, Дришлюк, Попара, Будкивский - Кастильо.

Оболонь в своем домашнем матче с Эпицентром смогла отыграть отставание в два мяча, избежав поражения под занавес встречи - 2:2.

Эпицентр открыл счет уже на девятой минуте усилиями Карлоса Рохаса, а в начале второй половины встречи Вадим Сидун удвоил преимущество каменец-подольской команды.

Тем не менее вскоре Тарас Лях один мяч отыграл, а в компенсированное к матчу время оформил дубль и принес ничью своей команде.

Оболонь с 28 очками занимает 11-еместо в турнирной таблице УПЛ. Эпицентр имеет на один балл меньше и расположился строчкой ниже.

Статистика матча Оболонь - Эпицентр 27-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Эпицентр 2:2

Голы: Лях, 60, 90+5 - Рохас, 9, Сидун, 49

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 10 - 8

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 5 - 3

Оболонь: Марченко - Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко - Бычек (Третьяков, 46), Чех, Мороз (Волохатый, 24), Мединский - Суханов (Лях, 60), Нестеренко (Теслюк, 77).

Эпицентр: Билык - Климец, Григоращук, Коч, Кирюханцев - Липовуз, Миронюк (Запорожец, 84), Себерио - Сифуэнтес (Оливейра, 84), Сидун, Рохас (Супряга, 57).

Предупреждения: Шевченко, Волохатый - Коч, Липовуз.

