iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Заря ушла от поражения Металлисту 1925, Оболонь вырвала ничью против Эпицентра

Харьковская и каменец-подольская команды упустили победы на последних минутах.
Сегодня, 20:15       Автор: Игорь Мищук
Заря и Металлист 1925 сыграли вничью / Металлист 1925
Заря и Металлист 1925 сыграли вничью / Металлист 1925

В субботу, 9 мая, состоялись два заключительных матча игрового дня 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Заря принимала Металлист 1925 и в компенсированное время сумела вырвать ничейный результат 1:1.

Читай также: Динамо с отмененным голом разошлось миром с ЛНЗ

Харьковская команда повела в поединке уже после первой атаки. Петер Итодо подстерег ошибку голкипера Александра Сапутина, который отпустил мяч, и отправил мяч в ворота.

Отыграться луганцам удалось только на первой компенсированной минуте - подачу с углового успешно головой замкнул Рейналдо Верлей. После этого Филипп Будкивский забил еще раз, однако гол отменили из-за офсайда.

Набрав 46 очков, Металлист 1925 занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице УПЛ. Заря с 39 пунктами идет восьмой.

Статистика матча Заря - Металлист 1925 27-го тура чемпионата Украины

Заря - Металлист 1925 1:1

Голы: Итодо, 1 - Верлей, 90+1

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 10 - 6

Заря: Сапутин - Пердута, Янич, Эскинья, Вантух - Кушниренко (Дришлюк, 79), Мичин, Башич (Верлей, 62) - Слесар (Горбач, 10, Елавич, 62), Папара, Будкивский.

Металлист 1925: Варакута - Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк - Калюжный, Аревало (Чурко, 82), Когут (Антюх, 21) - Кастильо (Забергджа, 59), Итодо (Мба, 82), Калитвинцев (Рашица, 59).

Предупреждения: Эскинья, Мичин, Дришлюк, Попара, Будкивский - Кастильо.

Источник: ФК Оболонь

Оболонь в своем домашнем матче с Эпицентром смогла отыграть отставание в два мяча, избежав поражения под занавес встречи - 2:2.

Эпицентр открыл счет уже на девятой минуте усилиями Карлоса Рохаса, а в начале второй половины встречи Вадим Сидун удвоил преимущество каменец-подольской команды.

Тем не менее вскоре Тарас Лях один мяч отыграл, а в компенсированное к матчу время оформил дубль и принес ничью своей команде.

Оболонь с 28 очками занимает 11-еместо в турнирной таблице УПЛ. Эпицентр имеет на один балл меньше и расположился строчкой ниже.

Статистика матча Оболонь - Эпицентр 27-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Эпицентр 2:2

Голы: Лях, 60, 90+5 - Рохас, 9, Сидун, 49

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 5 - 3

Оболонь: Марченко - Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко - Бычек (Третьяков, 46), Чех, Мороз (Волохатый, 24), Мединский - Суханов (Лях, 60), Нестеренко (Теслюк, 77).

Эпицентр: Билык - Климец, Григоращук, Коч, Кирюханцев - Липовуз, Миронюк (Запорожец, 84), Себерио - Сифуэнтес (Оливейра, 84), Сидун, Рохас (Супряга, 57).

Предупреждения: Шевченко, Волохатый - Коч, Липовуз.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря чемпионат Украины Эпицентр Металлист 1925 Украинская Премьер-лига Оболонь

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" завершили вничью матч УПЛ с ЛНЗ Календарь Динамо: "бело-синие" завершили вничью матч УПЛ с ЛНЗ
УПЛ: Рух сыграл вничью с Вересом, ЛНЗ - с Динамо, Заря - с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром УПЛ: Рух сыграл вничью с Вересом, ЛНЗ - с Динамо, Заря - с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
Манчестер Сити одержал разгромную победу над Брентфордом с Ярмолюком Манчестер Сити одержал разгромную победу над Брентфордом с Ярмолюком
Интер в большинстве разгромил Лацио Интер в большинстве разгромил Лацио

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Ярмолюк против Ман Сити, Лацио противостоит Интеру
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме
просмотров
УПЛ: Рух сыграл вничью с Вересом, ЛНЗ - с Динамо, Заря - с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Украина21:50
Календарь Динамо: "бело-синие" завершили вничью матч УПЛ с ЛНЗ
Европа21:27
Манчестер Сити одержал разгромную победу над Брентфордом с Ярмолюком
Европа20:59
Интер в большинстве разгромил Лацио
Украина20:40
УПЛ: Рух сыграл вничью с Вересом, ЛНЗ - с Динамо, Заря - с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
Украина20:15
Заря ушла от поражения Металлисту 1925, Оболонь вырвала ничью против Эпицентра
Бокс19:38
Уордли собирается бросить вызов Усику в случае победы над Дюбуа
Европа18:57
Сандерленд и Манчестер Юнайтед поделили очки
Бокс18:30
Бокс: расписание боев
Бокс18:28
Победитель боя Усик - Верховен получит специальный пояс WBC
Украина17:42
Динамо с отмененным голом разошлось миром с ЛНЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK