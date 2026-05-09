iSport.ua
Русский Українська

Олийникова завершила выступление на турнире в Риме

Украинка в третьем круге уступила 13-й ракетке мира.
Сегодня, 17:15       Автор: Игорь Мищук
Александра Олийникова / Getty Images
Александра Олийникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олийникова (№68 WTA) не смогла преодолеть третий раунд турнира WTA 1000 в Риме.

Украинка встречалась с Линдой Носковой (№13 WTA) из Чехии и потерпела поражение в двух сетах 1:6, 3:6.

Читай также: Калинина потерпела поражение во втором круге турнира в Риме

Матч продолжался 1 час 10 минут. Олийникова не подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного из двух брейк-пойнтов.

WTA 1000, Рим, Италия
Третий круг

Александра Олийникова (Украина) - Линда Носкова (Чехия) 1:6, 3:6

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Александра Олейникова

Статьи по теме

Калинина потерпела поражение во втором круге турнира в Риме Калинина потерпела поражение во втором круге турнира в Риме
Олийникова на отказе соперницы вышла в третий круг турнира в Риме Олийникова на отказе соперницы вышла в третий круг турнира в Риме
Стародубцева уступила в первом круге турнира в Риме Стародубцева уступила в первом круге турнира в Риме
Ливерпуль и Челси не определили победителя Ливерпуль и Челси не определили победителя

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Ярмолюк против Ман Сити, Лацио противостоит Интеру
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме
просмотров
УПЛ: ничья Руха с Вересом, ЛНЗ встретится с Динамо, а Заря - с Металлистом 1925
просмотров

Последние новости

Теннис17:15
Олийникова завершила выступление на турнире в Риме
Европа16:40
Ливерпуль и Челси не определили победителя
Украина16:15
УПЛ: ничья Руха с Вересом, ЛНЗ встретится с Динамо, а Заря - с Металлистом 1925
НБА14:49
Чемпион НБА 2023 решил обменять всех игроков, кроме одного
Бокс14:25
Мейвезер и Пакьяо окончательно договорились о реванше
Европа13:59
Известно, кто обслужит матч Барселоны и Реала
Европа13:43
Зинченко снова останется без команды
Формула 113:16
Леклер объяснил, почему не считает новые обгоны искусственными
Европа12:48
Арбелоа высказался о конфликте Вальверде и Тчуамени
НХЛ12:18
Анахайм провалил игру в большинстве в серии второго раунда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK