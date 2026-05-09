Олийникова завершила выступление на турнире в Риме

Украинка в третьем круге уступила 13-й ракетке мира.

Украинская теннисистка Александра Олийникова (№68 WTA) не смогла преодолеть третий раунд турнира WTA 1000 в Риме.

Украинка встречалась с Линдой Носковой (№13 WTA) из Чехии и потерпела поражение в двух сетах 1:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Олийникова не подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного из двух брейк-пойнтов.

WTA 1000, Рим, Италия

Третий круг

Александра Олийникова (Украина) - Линда Носкова (Чехия) 1:6, 3:6

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме.

