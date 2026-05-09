Зинченко снова останется без команды

Украинець попал под масштабную чистку в Аяксе.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко ближайшим летом может снова оказаться без команды.

Как сообщает Algemeen Dagblad, Аякс, с которым 29-летний украинец заключил контракт до лета 2026 года, может разорвать соглашение.

Отмечается, что нидерландский клуб запланировал масштабную чистку состава, вследствие которой команду покинут около 15 футболистов, в том числе и Зинченко.

Добавим, что Александр присоединился к команде в феврале этого года из Арсенала. Он провел на поле всего 20 минут, после чего получил травму колена.

