Судьба Миколенко в Эвертоне предрешена

Клуб из Ливерпуля готовит новый контракт для Виталия.

Журналист Никола Скира на своем официальном аккаунте в Х сообщил о договоренности между Виталием Миколенко и Эвертоном.

Как передает инсайдер, украинский легионер остается в шаге от подписания нового контракта с "ирисками".

Клуб и защитник находятся на финальной стадии подписания нового соглашения. Добавим, что текущий контракт Виталия рассчитан до лета 2027 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что новый договор между Эвертоном и Миколенко будет рассчитан до лета 2028 или 2029 года.

