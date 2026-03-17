Лунин вышел на второй тайм матча с Манчестер Сити

Украинец сменил в воротах Реала Тибо Куртуа после перерыва.

Во вторник, 17 марта, Реал встречается в гостях с Манчестер Сити в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин уже традиционно начинал поединок на скамейке запасных, однако появился на поле после перерыва.

Украинец сменил в воротах мадридцев Тибо Куртуа, который получил травму.

После первого тайма счет в матче был равным 1:1, а в первом поединке мадридская команда разгромила соперника 3:0.

Для Лунина этот матч стал четвертым за Реал в текущем сезоне. В предыдущих трех украинский голкипер пропустил восемь голов и ни в одном поединке не сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Последний раз Лунин выходил на поле 14 января в проигранном матче Кубка Испании против Альбасете (2:3).

