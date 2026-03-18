Феррари проведёт обкатку обновлённого болида

Из-за отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке Феррари собирается провести обкатку болида.

Как пишет Formula Passion, обкатка пройдет на трассе в Монце. Добавим, что именно эта трасса является одной из самых сложных для восстановления заряда батареи ERS.

Пилоты Скудерии протестируют работу болида на этой трассе, а также проверят работу крупного пакета, который итальянская команда готовит к Гран-при Майами в начале мая.

Напомним, что в апреле в календаре Формулы-1 не будет ни одного Гран-при, следующая гонка пройдет с 27 по 29 марта в Японии.

