iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Феррари проведёт обкатку обновлённого болида

Использует паузу в календаре, чтобы проверить новые апгрейды.
Сегодня, 11:08       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images

Из-за отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке Феррари собирается провести обкатку болида.

Как пишет Formula Passion, обкатка пройдет на трассе в Монце. Добавим, что именно эта трасса является одной из самых сложных для восстановления заряда батареи ERS.

Пилоты Скудерии протестируют работу болида на этой трассе, а также проверят работу крупного пакета, который итальянская команда готовит к Гран-при Майами в начале мая.

Напомним, что в апреле в календаре Формулы-1 не будет ни одного Гран-при, следующая гонка пройдет с 27 по 29 марта в Японии.

Ранее бывший  руководитель Феррари нелестно высказался о своей бывшей команде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

Видео

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: второй день ответных матчей Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

НБА12:06
Лидер Милуоки временно вне игры после неудачного приземления
Украина11:42
Кудровка официально расторгла контракт с центральным защитником
Формула 111:08
Феррари проведёт обкатку обновлённого болида
Европа10:39
Спаллетти продлевает работу с Ювентусом
Лига Чемпионов10:11
Лига чемпионов: превью 1/8 финала – Ливерпулю нужно побеждать, у Баварии нет голкиперов
Бокс10:02
Хирн развеял инсайдерскую информацию о встрече экс-чемпионов супертяжёлого веса
НХЛ09:39
НХЛ: Миннесота обыграла Чикаго, Эдмонтон победил Сан-Хосе
НБА09:07
НБА: Орландо уступил Оклахоме, Миннесота победила Финикс
Европа08:33
Винисиус близок к достижению Месси в матчах с Ман Сити в ЛЧ
Лига Чемпионов08:08
Челси провел худшее двухматчевое противостояние в истории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK