Экс-руководитель Феррари нелестно высказался о своей бывшей команде

Руководитель проекта Ауди в Формуле-1 Маттиа Бинотто прокомментировал работу в новой команде.

Когда фукнкционера спросили о том, будет ли он использовать свой опыт из Феррари в Ауди, тот ответил довольно резко.

Бинотто заявил, что зачем брать в качестве ориентира команду, которая ничего не выигрывает. А также добавил, что в Скудерии никогда не было четкого плана.

Использовать Феррари в качестве ориентира, чтобы привести Ауди к успеху? И зачем мне это делать? Феррари ничего не выигрывала с 2008 года. Я же хочу, чтобы Ауди побеждала. Да и моя роль в команде сейчас изменилась. И это мы еще не говорим обо всех культурных особенностях и различиях. В Феррари так называемого общего процесса просто не существует. Мы просто пробовали и тестировали разные вещи. В Феррари не было необходимости составлять план для достижения конкретных целей. В то время как в Ауди это план всегда стоит на первом месте. И без предварительного плана никто действовать не будет

