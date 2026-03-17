Экс-руководитель Феррари нелестно высказался о своей бывшей команде

Маттиа Бинотто унизил Скудерию.
Сегодня, 14:56       Автор: Андрей Безуглый
Маттиа Бинотто / Getty Images

Руководитель проекта Ауди в Формуле-1 Маттиа Бинотто прокомментировал работу в новой команде.

Когда фукнкционера спросили о том, будет ли он использовать свой опыт из Феррари в Ауди, тот ответил довольно резко.

Бинотто заявил, что зачем брать в качестве ориентира команду, которая ничего не выигрывает. А также добавил, что в Скудерии никогда не было четкого плана.

Использовать Феррари в качестве ориентира, чтобы привести Ауди к успеху? И зачем мне это делать? Феррари ничего не выигрывала с 2008 года. Я же хочу, чтобы Ауди побеждала. Да и моя роль в команде сейчас изменилась.

И это мы еще не говорим обо всех культурных особенностях и различиях. В Феррари так называемого общего процесса просто не существует. Мы просто пробовали и тестировали разные вещи. В Феррари не было необходимости составлять план для достижения конкретных целей. В то время как в Ауди это план всегда стоит на первом месте. И без предварительного плана никто действовать не будет

Ранее также чемпион мира прокомментировал гонку Феррари в Китае.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Руководитель Ауди выделил ключевые факторы успеха в новом сезоне Руководитель Ауди выделил ключевые факторы успеха в новом сезоне
Бинотто: У нас будет отставание от других производителей Бинотто: У нас будет отставание от других производителей
Сайнс рассказал, повлияет ли появление Бинотто в Ауди на его выбор команды Сайнс рассказал, повлияет ли появление Бинотто в Ауди на его выбор команды
Бинотто возглавит Ауди вместо Зайдля Бинотто возглавит Ауди вместо Зайдля

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

