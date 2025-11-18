Руководитель Ауди выделил ключевые факторы успеха в новом сезоне

Маттиа Бинотто убежден, что скорость не так важна.

Руководитель Ауди Маттиа Бинотто убежден, что стартовые результаты команд в новом сезоне не будут показательными.

Фунционер считает, что в условиях нового регламента будут намного важнее другие вещи. Такие, как, например, умение реагировать на возникающие проблемы.

Именно своевременная и эффективная реакция может оказаться важнее положения на стартовой решетке в первых гонках.

Не думаю, что будет правильно определять лучшие команды по тому, какими окажутся результаты на старте следующего сезона. Гораздо важнее будет то, как команды смогут реагировать на проблемы в дальнейшем. Каким бы ни был уровень конкурентоспособности и скорости каждой из команд, на мой взгляд, в итоге лучшей окажется та команда, которая сможет эффективнее и быстрее других реагировать на ситуацию и развивать свой болид. Ведь нас ждут значительные изменения как в аэродинамической, так и механической составляющей болидов. То есть речь о сочетании двух эффектов – работе силовой установки вместе с шасси и аэродинамикой

Ранее также пилот Ауди оценил перспективы новой команды.

