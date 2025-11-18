iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Руководитель Ауди выделил ключевые факторы успеха в новом сезоне

Маттиа Бинотто убежден, что скорость не так важна.
Вчера, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Маттиа Бинотто / Getty Images
Маттиа Бинотто / Getty Images

Руководитель Ауди Маттиа Бинотто убежден, что стартовые результаты команд в новом сезоне не будут показательными.

Фунционер считает, что в условиях нового регламента будут намного важнее другие вещи. Такие, как, например, умение реагировать на возникающие проблемы.

Именно своевременная и эффективная реакция может оказаться важнее положения на стартовой решетке в первых гонках.

Не думаю, что будет правильно определять лучшие команды по тому, какими окажутся результаты на старте следующего сезона. Гораздо важнее будет то, как команды смогут реагировать на проблемы в дальнейшем.

Каким бы ни был уровень конкурентоспособности и скорости каждой из команд, на мой взгляд, в итоге лучшей окажется та команда, которая сможет эффективнее и быстрее других реагировать на ситуацию и развивать свой болид.

Ведь нас ждут значительные изменения как в аэродинамической, так и механической составляющей болидов. То есть речь о сочетании двух эффектов – работе силовой установки вместе с шасси и аэродинамикой

Ранее также пилот Ауди оценил перспективы новой команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маттиа Бинотто

Статьи по теме

Бинотто: У нас будет отставание от других производителей Бинотто: У нас будет отставание от других производителей
Сайнс рассказал, повлияет ли появление Бинотто в Ауди на его выбор команды Сайнс рассказал, повлияет ли появление Бинотто в Ауди на его выбор команды
Бинотто возглавит Ауди вместо Зайдля Бинотто возглавит Ауди вместо Зайдля
Астон Мартин ведет переговоры с бывшим руководителем Феррари Астон Мартин ведет переговоры с бывшим руководителем Феррари

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK