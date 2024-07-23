iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Бинотто возглавит Ауди вместо Зайдля

Бывший руководитель Феррари возвращается в Формулу-1.
Сегодня, 16:40
Маттиа Бинотто / Getty Images
Маттиа Бинотто / Getty Images

Ауди объявила о том, что бывший руководитель Феррари Маттиа Бинотто возвращается в Формулу-1 в качестве нового руководителя своего проекта в "королевских гонках", сообщает официальный сайт Ф1.

В этой должности он сменит экс-руководителя МакЛарен Андреаса Зайдля, который в январе 2023 года присоединился к немцам.

Читай также: Союз Альпин и Мерседес будет включать не только силовые установки

В рамках реструктуризации Зайдль покидает свой пост вместе с руководителем Ауди Оливером Хоффманном, который курировал этот проект.

В начале этого года немецкий автопроизводитель получил полную собственность над командой Заубер, которая будет выступать под именем Ауди с 2026 года. К тому же, коллектив будет использовать собственную силовую установку, которая в настоящее время разрабатывается в Германии.

Бинотто приступит к выполнению своих обязанностей с 1 августа в качестве главного операционного и технического директора на заводе Заубер в Хинвиле, Швейцария, и будет напрямую подчиняться совету директоров.

Напомним, что Маттиа Бинотто на протяжении многих лет был главным техническим директором Феррари. В 2019 году его повысили до руководителя команды. После сезона-2022 он покинул Маранелло.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер ауди Маттиа Бинотто Андреас Зайдль

Статьи по теме

Ауди рассматривает кандидатуру резервного пилота Ред Булл Ауди рассматривает кандидатуру резервного пилота Ред Булл
Астон Мартин ведет переговоры с бывшим руководителем Феррари Астон Мартин ведет переговоры с бывшим руководителем Феррари
Заубер был оштрафован за инцидент на пит-стопе Гран-при Австралии Заубер был оштрафован за инцидент на пит-стопе Гран-при Австралии
Заубер будет вынужден менять название в зависимости от места проведения Гран-при Заубер будет вынужден менять название в зависимости от места проведения Гран-при
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Украина20:08
Ворскла удалила из соцсетей упоминание о новой форме после скандала со Спортингом
Европа20:03
Исторический легионер Шахтера нашел новую команду в Турции
Лига конференций19:35
Олимпия - Полесье: испанцы обслужат дебютный матч команды Буткевича в еврокубках
Бокс19:09
Менеджер Фьюри оценил вероятность боя с Джошуа после реванша с Усиком
Украина18:50
Экс-звезда Динамо рассказал о работе из Луческу: "Все очень профессионально"
Олимпийские игры18:35
Аналитики уменьшили количество ожидаемых медалей Украины на Олимпиаде-2024
Украина17:45
"Это просто вау": Лупашко расхвалил президента Карпат после ухода Маркевича
Евро-202417:44
Обидчик сборной Украины на Евро-2024 распрощался с главным тренером
Европа17:23
"Это Кейн так на него повлиял?": фанаты Баварии в шоке от нового внешнего вида игрока
Украина16:48
Шахтер нацелился на игрока Манчестер Сити, - Романо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK