Бинотто возглавит Ауди вместо Зайдля

Ауди объявила о том, что бывший руководитель Феррари Маттиа Бинотто возвращается в Формулу-1 в качестве нового руководителя своего проекта в "королевских гонках", сообщает официальный сайт Ф1.

В этой должности он сменит экс-руководителя МакЛарен Андреаса Зайдля, который в январе 2023 года присоединился к немцам.

BREAKING: Audi announce former Ferrari chief Mattia Binotto to lead F1 Project#F1 #Formula1 pic.twitter.com/Z91WoMDSuo — Formula 1 (@F1) July 23, 2024

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В рамках реструктуризации Зайдль покидает свой пост вместе с руководителем Ауди Оливером Хоффманном, который курировал этот проект.

В начале этого года немецкий автопроизводитель получил полную собственность над командой Заубер, которая будет выступать под именем Ауди с 2026 года. К тому же, коллектив будет использовать собственную силовую установку, которая в настоящее время разрабатывается в Германии.

Бинотто приступит к выполнению своих обязанностей с 1 августа в качестве главного операционного и технического директора на заводе Заубер в Хинвиле, Швейцария, и будет напрямую подчиняться совету директоров.

Напомним, что Маттиа Бинотто на протяжении многих лет был главным техническим директором Феррари. В 2019 году его повысили до руководителя команды. После сезона-2022 он покинул Маранелло.

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