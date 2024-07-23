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Автоспорт

Союз Альпин и Мерседес будет включать не только силовые установки

Сотрудничество двух команд может начаться уже в следующем году.
Сегодня, 11:51
Джордж Расселл и Пьер Гасли / Getty Images
Джордж Расселл и Пьер Гасли / Getty Images

Команда Формулы-1 Альпин близка к заключению соглашения с Мерседес о техническом партнерстве.

По информации Motorsport, сотрудничество будет включать в себя поставку не только двигателей, как было объявлено ранее.

Сообщается, что партнерство будет аналогичным тому, что сейчас есть у "серебряных стрел" с Астон Мартин. То есть, немецкий коллектив будет поставлять еще и коробку передач и подвеску.

Напомним, что французский производитель рассматривает возможность отказа от собственного двигателя Рено. Руководство коллектива сомневается в соотношении затрат и выгоды от продолжения инвестирования сотен миллионов в собственный силовой агрегат.

Новый советник Альпин Флавио Бриаторе считается одним из главных сторонников того, чтобы команда заключила сделку о поставках моторов.

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Издание также сообщает, что хотя контракт еще не подписан, основные условия сделки уже согласованы. Сторонам стоит уладить лишь конкретные детали. Однако следующая фаза процесса может занять как минимум несколько недель.

При этом если сделка будет заключена достаточно рано, сотрудничество может стартовать уже в 2025 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Альпин

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