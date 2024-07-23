Альпин ведет переговоры о поставках двигателей Мерседес

Команда успела пообщаться со всеми возможными поставщиками.

Альпин намерен вскоре перейти на двигатели от Мерседес, пишет racingnews365.

Ранее уже сообщалось, что Рено намерен свернуть программу разработки двигателей для Формулы-1 и переклюить свое внимание на WEC.

Таким образом команда откажется от заводского статуса и начнет пользоваться чужими моторами.

Альпин уже провел переговоры со всеми поставщиками силовых установок в Формуле-1, и только с Мерседес они провдинулись дальше всего.

В конктексте сделки также интересно будущее Карлоса Сайнса. Если Альпин и Мерседес подпишут договор, то испанский пилот вполне может составить пару Джорджу Расселлу.

Ранее также сообщалось, что Оскар Пиастри записал на свой счет ряд рекордов.

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