iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Альпин ведет переговоры о поставках двигателей Мерседес

Команда успела пообщаться со всеми возможными поставщиками.
Сегодня, 00:10
Альпин / Getty Images
Альпин / Getty Images

Альпин намерен вскоре перейти на двигатели от Мерседес, пишет racingnews365.

Ранее уже сообщалось, что Рено намерен свернуть программу разработки двигателей для Формулы-1 и переклюить свое внимание на WEC.

Таким образом команда откажется от заводского статуса и начнет пользоваться чужими моторами.

Альпин уже провел переговоры со всеми поставщиками силовых установок в Формуле-1, и только с Мерседес они провдинулись дальше всего.

В конктексте сделки также интересно будущее Карлоса Сайнса. Если Альпин и Мерседес подпишут договор, то испанский пилот вполне может составить пару Джорджу Расселлу.

Ранее также сообщалось, что Оскар Пиастри записал на свой счет ряд рекордов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

Статьи по теме

Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Мерседес готов поставлять Альпин свои силовые установки в 2026 году Мерседес готов поставлять Альпин свои силовые установки в 2026 году
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Формула 100:57
Марко: Ред Булл срочно нужен летний перерыв
Европа00:35
Флик рассказал, как при его руководстве изменится игра Барселоны
Формула 100:10
Альпин ведет переговоры о поставках двигателей Мерседес
Вчера, 23:40
Украина23:40
Португальский гранд объяснил сходство форм с полтавской Ворсклой
Европа23:05
Манчестер Юнайтед может перехватить еще одного игрока у Милана с согласованным контрактом
Европа22:30
Лидер Манчестер Юнайтед провел отпуск с экс-игроком клуба
Киберспорт22:07
Сборная Украины оформила камбек против белоруси и вышла в финальную часть IESF-2024
Европа21:59
Не Лунин: Челси нашел усиление вратарской линии в клубе Ла Лиги
Европа21:42
Барселона заверила Уильямса, что найдет деньги до 12 августа
Киберспорт21:20
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi впервые более чем за два года на первом месте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK