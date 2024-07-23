Альпин ведет переговоры о поставках двигателей Мерседес
Альпин намерен вскоре перейти на двигатели от Мерседес, пишет racingnews365.
Ранее уже сообщалось, что Рено намерен свернуть программу разработки двигателей для Формулы-1 и переклюить свое внимание на WEC.
Таким образом команда откажется от заводского статуса и начнет пользоваться чужими моторами.
Альпин уже провел переговоры со всеми поставщиками силовых установок в Формуле-1, и только с Мерседес они провдинулись дальше всего.
В конктексте сделки также интересно будущее Карлоса Сайнса. Если Альпин и Мерседес подпишут договор, то испанский пилот вполне может составить пару Джорджу Расселлу.
Ранее также сообщалось, что Оскар Пиастри записал на свой счет ряд рекордов.
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