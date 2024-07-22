iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Пиастри установил несколько достижений, выиграв Гран-при Венгрии

Даже отметился парным достижением вместе с Норрисом.
Сегодня, 19:10
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларен Оскар Пиастри вписал свое имя в истории Формулы-1.

Напомним, накануне 23-летний австралиец завоевал свою первую победу в серии, победив на Гран-при Венгрии.

Таким образом Оскар стал 115-м пилотом, который выигрывал хотя бы одно Гран-при, а также первым победителем гонки, родившемся в XXI веке.

Также Пиастри стал лишь пятым австралийцем, кто побеждал в Формуле-1. До него это удавалось лишь Джеку Брэбэму, Алану Джонсу, Марку Уэбберу и Даниэлю Риккардо. Первые двое также становились чемпионами мира.

Кроме того, пилоты Макларен повторили достижение Ральфа Шумахера и Хуана-Пабло Монтойи, завоевав свои первые победы в серии в один сезон.

Ранее также Пиастри заявил, что продолжает верить в команду и партнера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оскар Пиастри

Статьи по теме

Пиастри: Я действительно доверяю команде и Ландо Пиастри: Я действительно доверяю команде и Ландо
Пиастри не удивился, насколько быстрым был Мерседес во время Гран-при Канады Пиастри не удивился, насколько быстрым был Мерседес во время Гран-при Канады
Пиастри потерял первый стартовый ряд Гран-при Эмилии-Романьи из-за штрафа Пиастри потерял первый стартовый ряд Гран-при Эмилии-Романьи из-за штрафа
Сайнс получил штраф за инцидент с Пиастри на Гран-при Майами Сайнс получил штраф за инцидент с Пиастри на Гран-при Майами
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:20
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi впервые более чем за два года на первом месте
Олимпийские игры20:59
Трехкратный победитель Тур де Франс пропустит Олимпиаду
Европа20:56
Обладатель рекорда по количеству матчей в АПЛ возобновил карьеру в 11 дивизионе Англии
Украина20:31
УЕФА исключило Днепр-1 из розыгрыша Лиги конференций сезона-2024/25
Европа19:57
Компани отреагировал на критику трансферной политики Баварии от почетного президента клуба
Европа19:55
Одноклубник Миколенко стал игроком другого английского клуба
Европа19:30
В Сити решили, кто станет первым номером в случае ухода Эдерсона
Формула 119:10
Пиастри установил несколько достижений, выиграв Гран-при Венгрии
Украина19:06
По стопам ПСЖ: Еще один французский клуб хочет приобрести футболиста из чемпионата страны-террористки
Теннис18:59
Завацкая покинула турнир в Праге после поражения первому номеру "посева"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK