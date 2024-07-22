Пиастри установил несколько достижений, выиграв Гран-при Венгрии

Даже отметился парным достижением вместе с Норрисом.

Пилот Макларен Оскар Пиастри вписал свое имя в истории Формулы-1.

Напомним, накануне 23-летний австралиец завоевал свою первую победу в серии, победив на Гран-при Венгрии.

Таким образом Оскар стал 115-м пилотом, который выигрывал хотя бы одно Гран-при, а также первым победителем гонки, родившемся в XXI веке.

Также Пиастри стал лишь пятым австралийцем, кто побеждал в Формуле-1. До него это удавалось лишь Джеку Брэбэму, Алану Джонсу, Марку Уэбберу и Даниэлю Риккардо. Первые двое также становились чемпионами мира.

Кроме того, пилоты Макларен повторили достижение Ральфа Шумахера и Хуана-Пабло Монтойи, завоевав свои первые победы в серии в один сезон.

Ранее также Пиастри заявил, что продолжает верить в команду и партнера.

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