Пиастри: Я действительно доверяю команде и Ландо

Пилот Макларен Оскар Пиастри прокомментировал итоги гонки на Хунгароринге.

Напомним, новозеландец выиграл свой первый Гран-при в Формуле-1, однако не без драматических событий. В результате ошибки стратегий Макларен, Норрис сделал андеркат и оказался впереди партнера, который все время лидировал в гонке.

Однако Пиастри заявил, что даже после этих событий полностью довенряет команде и партнеру, добавив, что он прекрасно понимает чувства Норриса.

"Из-за разных стратегий мой темп на последнем отрезке, пожалуй, был не таким быстрым, как хотелось бы, но я все равно оказался в нужном положении для того, чтобы это случилось. Так что команда провела все хорошо.

Я действительно доверяю команде и Ландо. Ландо в конце гонки показывал скорость, это было очевидно, но, учитывая стратегии, фактически он совершил андеркат, и, думаю, решение разменять позиции в конце было честным.

Я могу понять точку зрения Ландо – он хотел сохранить позицию. Конечно, это вполне естественно. На мой же взгляд, я все сделал правильно в первой половине гонки и до последнего пит-стопа. Единственная причина, почему мы так провели пит-стопы, заключалась в необходимости "прикрывать" разных соперников, и в итоге он совершил на меня андеркат", - приводит слова Пиастри Sky Sports.

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