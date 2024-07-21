Ред Булл решил проблему, из-за которой Ферстаппен мог перейти в Мерседес

По ходу нынешнего сезона стало известно, что в контракте Макса Ферстаппена с Ред Булл есть опция, по которой он может покинуть команду, если из ее уйдет советник Гельмут марко.

Австрийский коллектив поспешил решить данную проблему.

Как сообщает Autosport, Марко подписал документ, который гарантирует, что он продлит свой текущий контракт с командой, который в настоящее время действует до конца 2026 года.

Кроме того, предполагается, что существует также принципиальное соглашение Ферстаппена о том, что даже если Марко не будет в Ред Булл из-за обстоятельств, не зависящих от команды (болезнь, например), то это не будет использоваться в качестве предлога для ухода.

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Руководитель Мерседес Тото Вольфф не скрывает своего желания переманить Макса Ферстаппена. Но это соглашение фактически закрыло дверь для потенциального ухода 26-летнего нидерландца в течение следующих двух лет.

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