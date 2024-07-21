Ферстаппен: Некоторым в Ред Булл нужно проснуться - не все понимают нынешнюю ситуацию

Трехкратный чемпион мира недоволен тем, как его команда позволяет соперникам все больше и больше.

Ред Булл уже не может похвастаться доминированием, которое фанаты Формулы-1 наблюдали в начале сезона-2024.

За последние несколько месяцев австрийская команда позволила соперникам приблизиться к себе, что привело к потере большого количества очков, что очень не нравится Максу Ферстаппену.

"Я думаю, что не все в команде понимают ситуацию. Они все знают, что я не ищу оправданий. Возможно, не все в команде на одной волне", - приводит слова нидерландца RBR Daily со ссылкой на De Telegraaf.

"Я думаю, что некоторым людям, возможно, нужно немного проснуться. Все не так уж и плохо, но если ты хочешь стать чемпионом мира, все должно быть лучше, чем сейчас".

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В результате прошедшей квалификации Гран-при Венгрии Макс Ферстаппен будет стартовать с третьей позиции в гонке, которая пройдет в воскресенье, 21 июля. Старт заезда - в 16:00 по Киеву.

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