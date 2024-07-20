Ферстаппен сомневается, что Ред Булл победит МакЛарен на Гран-при Венгрии

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен установил третье время в квалификации Гран-при Венгрии. Первые два места заняли представители МакЛарен Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Отметив нынешний темп британской команды, трехкратный чемпион мира не смог ответить на вопрос, как Ред Булл может победить соперников во время гонки.

"Э-э-э... сейчас я не знаю. Но что я могу сделать? Мы постараемся изо всех сил, постараемся добиться хорошего, стабильного баланса с машиной. И если я это найду, я смогу гнаться за ними... Но я не знаю", - цитирует Макса Motorsport.

"Честно говоря, мои длинные отрезки (во время практики) были нормальными, но ничего фантастического или особенного".

"Я думаю, что лучше быть реалистом, чем сидеть здесь и распространять ложные надежды, но посмотрим, что произойдет завтра. Что есть, то есть".

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Напомним, что Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 21 июля, в 16:00 по киевскому времени. На ISPORT можно ознакомиться с результатами всех сессий гоночного этапа в Будапеште.

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