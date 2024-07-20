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"Это не может повторяться": Перес - об аварии в первом сегменте квалификации Гран-при Венгрии

Пилот Ред Булл уже четвертый раз за сезон не смог пройти во второй сегмент.
Сегодня, 20:24
Болид Серхио Переса / Getty Images
Болид Серхио Переса / Getty Images

В субботу, 20 июля, в Будапеште прошла квалификация Гран-при Венгрии, которая завершилось победой пилота МакЛарен Ландо Норриса.

А для Серхио Переса квалификация завершилась еще в первом ее сегменте, когда гонщик Ред Булл в безобидной ситуации вновь разбил болид, влетев в заграждение.

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На вопрос, была ли ситуация особенно расстраивающей, учитывая давление, окружающее его будущее, Перес ответил: "Да, конечно – это не может повториться снова".

"Но в то же время это придает мне больше решимости вернуться в свою форму, вернуться в эту команду и, по сути, опустить голову и, очевидно, извлечь уроки из этих ошибок, которые происходили одна за другой, и извлечь положительные моменты", - цитирует мексиканца официальный сайт Формулы-1.

"Вчера, я думаю, мы были самой быстрой машиной на длинных дистанциях, поэтому надеюсь, что мы сможем увидеть это в завтрашней гонке и добиться прогресса, минимизировать повреждения и, надеюсь, набрать несколько хороших очков".

Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 21 июля. Старт заезда запланирован на 16:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Венгрии Серхио Перес

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