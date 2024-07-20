Ферстаппен поделился ожиданиями от выступлений Барселоны в следующем сезоне

Макс считает, что каталонцам будет тяжело конкурировать с Реалом.

Действующий чемпион мира по Формуле-1 и известный болельщик Барселоны Макс Ферстаппен высказался о своих ожиданиях от каталонцев в следующем сезоне.

По словам нидерландца, надо смотреть правде в глаза и признать, что учитывая усиление Реала конкуренция будет тяжелой.

"Сезон будет тяжелым, думаю. Если посмотреть, как усиливается Реал, какие там игроки... Конечно, я всегда буду фанатом Барселоны, несмотря на все.

Но, думаю, надо реалистично оценивать соперников, не так ли?".

Тем не менее, сдержанный оптимизм Макс все же сохранил, сказав, что всегда есть шансы на победу.

"Всегда надо верить. У Барсы тоже хорошая команда, а теперь и новый тренер. Кто знает, как все сложится", - заявил Ферстаппен в интервью изданию Mundo Deportivo.

Отметим, что Макс имеет хорошие шансы защитить свой титул в этом сезоне. На ISPORT вы можете ознакомиться с текущим положением дел в личном зачете пилотов.

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