iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ферстаппен поделился ожиданиями от выступлений Барселоны в следующем сезоне

Макс считает, что каталонцам будет тяжело конкурировать с Реалом.
Сегодня, 19:34
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Действующий чемпион мира по Формуле-1 и известный болельщик Барселоны Макс Ферстаппен высказался о своих ожиданиях от каталонцев в следующем сезоне.

По словам нидерландца, надо смотреть правде в глаза и признать, что учитывая усиление Реала конкуренция будет тяжелой.

"Сезон будет тяжелым, думаю. Если посмотреть, как усиливается Реал, какие там игроки... Конечно, я всегда буду фанатом Барселоны, несмотря на все. 

Но, думаю, надо реалистично оценивать соперников, не так ли?".

Тем не менее, сдержанный оптимизм Макс все же сохранил, сказав, что всегда есть шансы на победу.

"Всегда надо верить. У Барсы тоже хорошая команда, а теперь и новый тренер. Кто знает, как все сложится", - заявил Ферстаппен в интервью изданию Mundo Deportivo. 

Отметим, что Макс имеет хорошие шансы защитить свой титул в этом сезоне. На ISPORT вы можете ознакомиться с текущим положением дел в личном зачете пилотов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Ферстаппен сомневается, что Ред Булл победит МакЛарен на Гран-при Венгрии Ферстаппен сомневается, что Ред Булл победит МакЛарен на Гран-при Венгрии
Барселона намерена потратить половину своего кредита на Нико Уильямса Барселона намерена потратить половину своего кредита на Нико Уильямса
Клуб АПЛ собирается оформить трансфер экс-игрока Челси и Барселоны Клуб АПЛ собирается оформить трансфер экс-игрока Челси и Барселоны
Не десятка: Ямаль получил новый номер в Барселоне Не десятка: Ямаль получил новый номер в Барселоне
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа21:52
Президент Интера подтвердил, что лидер команды подписал новый долговременный контракт
Европа21:50
Забарный и известный голливудский актер приняли участие в презентации уникальной формы Борнмута
Другие страны21:10
Экс-легионер Шахтера близок к возвращению на Родину
Формула 120:58
Ферстаппен сомневается, что Ред Булл победит МакЛарен на Гран-при Венгрии
Европа20:39
Экс-игрок сборной Бразилии умер в возрасте 54 лет
Формула 120:24
"Это не может повторяться": Перес - об аварии в первом сегменте квалификации Гран-при Венгрии
Олимпийские игры20:03
Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей баскетбольного турнира
Европа20:01
Манчестер Юнайтед близок к подписанию хавбека ПСЖ
Олимпийские игры19:57
Дюрант рискует не сыграть в стартовом матче Олимпиады-2024
Европа19:34
Ферстаппен поделился ожиданиями от выступлений Барселоны в следующем сезоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK