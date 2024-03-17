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Автоспорт

Советник Ред Булл без ведома команды внес особый пункт в контракт Ферстаппена

Если информация подтвердится, в будущем у гонщика и советника могут быть серьезные проблемы.
Сегодня, 19:35
Гельмут Марко и Макс Ферстаппен / Getty Images
Гельмут Марко и Макс Ферстаппен / Getty Images

Перед Гран-при Саудовской Аравии Макс Ферстаппен намекнул, что, если команда решит отказаться от услуг советника Гельмута Марко, он сам задумается о смене коллектива.

Как оказалось, такой шантаж трехкратного чемпиона мира был небезосновательным.

По информации GP Blog со ссылкой на The Telegraph, Марко самостоятельно внес в контракт Ферстаппена пункт, по которому пилот может покинуть команду, если из нее уйдет советник.

При этом никто в Ред Булл, как в команде, так и в самой компании, не знал об этом.

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Считается, что, если подтвердится эта информация, у Ферстаппена возникнут сложности с тем, чтобы покинуть команду в случае ухода Марко.

Но окружение нидерландского гонщика продолжает изучать варианты, так как нет уверенности в том, что Ред Булл останется лидером Формулы 1 после смены регламента в 2026 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Гельмут Марко

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