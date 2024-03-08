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Автоспорт

Будущее Марко в Ред Булл может повлиять на будущее Ферстаппена

Интересное развитие событий в австрийской команде.
Вчера, 22:21
Макс Ферстаппен и Гельмут Марко / Getty Images
Макс Ферстаппен и Гельмут Марко / Getty Images

Ред Булл начал новое расследование, теперь в отношении советника команды Гельмута Марко.

Австрийца подозревают в разглашении конфиденциальной информации средствам массовой информации. И если его вина будет подтверждена, советник может быть как отстранен, так и уволен.

Однако будущее Марко в команде может напрямую повлиять на будущее в команде Макса Ферстаппена, на что намекнул сам нидерландец.

"Я очень уважаю Гельмута и то, чего мы достигли вместе. Моя преданность ему очень велика. Я всегда говорил всем в команде, всем наверху, что он играет важную роль в принятии мной решений на все времена в будущем, в том числе и внутри команды", - цитирует Макса Motorsport.

"Поэтому очень важно, чтобы он оставался в команде, включая, конечно, всех остальных, потому что это работа всей команды".

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Напомним, что Макс Ферстаппен будет стартовать с поула в субботнем Гран-при Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Хельмут Марко

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