Гран-при Саудовской Аравии: расписание и результаты

В Джидде пройдет второй этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2024 году состоится 75-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2024 пройдет с 29 февраля марта (этап в Бахрейне) по 8 декабря (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 6 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (3 титула).

Трасса и статистика

Городская трасса в Джидде четвертый раз примет гоночный этап Формулы 1. Впервые гонка состоялась в 2021 году, став предпоследней в календаре и сразу же подарив фанатам множество всевозможных эмоций (авария Ферстаппена в квалификации, его борьба с Хэмилтоном в гонке с последующим столкновением и победой Льюиса).

Но и второй Гран-при Саудовской Аравии в истории Ф1 отметился взрывным событием. Прямо во время первой практики, когда пилоты находились на треке, группа йеменских боевиков нанесла удар по нефтебазе Aramco недалеко от трассы.

Взрыв во время первой практики / Источник: Getty Images

Последствия взрыва были прекрасно видны в трансляции. Сообщалось, что на собрании некоторые гонщики высказались против проведения гонки, однако заезд все же состоялся, а победу завоевал Ферстаппен.

А вот третья гонка была уже не такой зрелищной. Можно отметить то, что Шарль Леклер уже на втором этапе сезона получил штраф +10 позиций на старте за замену электронного блока управления, что как бы показало фанатам Феррари, что это не их год (снова).

Гран-при завершился победой Серхио Переса, вместе с которым на подиуме оказались Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо, который сначала потерял третье место из-за штрафа +10 секунд, а после вернул его благодаря успешной апелляции команды.

Длина круга составляет 6 174 м, всего гонщики проезжают 50 кругов.

Конфигурация городской трассы в Джидде, Саудовская Аравия

Расписание и результаты заездов Гран-при Саудовской Аравии-2024

Четверг, 7 марта

15:30 - первая практика

19:00 - вторая практика

Пятница, 8 марта

15:30 - третья практика

19:00 - квалификация

Суббота, 9 марта

19:00 - Гран-при Саудовской Аравии

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.