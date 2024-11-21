Официально: S1mple и еще три игрока покинули "самую богатую команду мира"

Легендарный игрок в серию игр Counterer-Strike Александр 's1mple' Костылев покинул саудовский клуб Falcons.

Вместе с ним покинули коллектив и самый титулованный игрок в истории CS:GO Петер 'dupreeh' Расмуссен, капитан Марко 'Snappi' Пфайффер и Павел 'Maden' Бошкович. В активном ростере команды остался один игрок и тренер.

S1mple провел несколько турниров за клуб, руководящий руководством Саудовской Аравии, несколько турниров на правах аренды из украинского клуба Natus Vincere.

Несколько дней назад Falcons, на которых руководство уже потратило большие средства (точные суммы не известны), не смогли квалифицироваться на Perfect World Shanghai Major 2024.

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