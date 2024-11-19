s1mple з Falcons не змогли вийти на Shanghai Major 2024

Украинец вместе с командой провалились в квалификации.

Во вторник, 19 ноября, в китайском Шанхае состоялись матчи четвертого раунда европейского RMR-турнира.

Falcons, в составе которого выступает украинец Александр s1mple Костылев, встречались с GamerLegion.

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Поединок закончился победой европейской команды, которая продолжит бороться за попадание на Shanghai Major 2024.

Falcons - GamerLegion 1:2 (6:13, 13:7, 6:13)

Таким образом, Falcons покинули квалификацию, не попав в основную часть турнира.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты отбора.

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