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Норрис: Доволен сезоном, не так много было упущенных возможностей

В Макларен воспринимают критику за комплимент.
Сегодня, 13:32
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Макларен Ландо Норрис заявил, что доволен завершающимся сезоном-2024.

Британец заявил, что в этом сезоне Макларен упустил не так много побед, как кажется со стороны. Конечно, провалы были, но в целом это был удачный сезон для команды.

"Я понимаю, почему люди со стороны считают иначе. И я полностью… почти согласен! Но, если знаешь причины, почему случались разные вещи – я все равно доволен сезоном на данный момент.

Есть ли ощущение, что все могло сложиться по-другому? Пожалуй, это довольно очевидно.

Упущенных возможностей не так много, как считают люди. Люди в целом думают, что все было гораздо хуже, чем на самом деле, что мы были куда быстрее, чем на самом деле. Это комплимент, так как показывает, насколько далеко мы дошли, и я горд теми днями, будь то в Сингапуре или Зандворте – тем, что я все равно был тем самым пилотом и выжал все из этих шансов", - цитирует Ландо The Race.

Напомним, что на этом уик-энде состоится Гран-при Лас-Вегаса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис

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