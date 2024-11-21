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Команда Зинченко Passion UA ​​обыграла главного фаворита отбора на "мажор" в Китае

На Major из Counter-Strike 2 может пройти вторая украинская команда.
Сегодня, 13:12
HLTV
HLTV

Киберспортивный клуб Passion UA, основателем которого является футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко, стал автором первых серьезных сенсаций на RMR-турнире в Шанхае.

В первом раунде Passion UA ​​обыграли российский коллектив, который после начала полномасштабного вторжения "переехал" в Армению - Virtus.pro. На карте Mirage ребята выиграли 16:14.

Во втором раунде соперник был еще более сильным – четвертая команда мира Spirit, также выехавшая из России, но в Сербию.

Игра проходила на карте Anubis и началась не лучшим образом для украинцев (пять из шести первых раундов выиграли Spirit). Но Passion UA ​​взяли себя в руки и смогли к смене сторон подойти со счетом 5:7.

За атаку подопечные Михаила 'Kane' Благина проиграли пистолетку, но затем выиграли семь из восьми следующих раундов и заработали три матч-поинта. Первые две попытки оказались неудачными, но последняя завершилась победой Passion UA.

Spirit - Passion UA ​​11:13 (Анубис)

Теперь украинцы идут со счетом 2-0 по сетке отбора и будут иметь минимум три возможности выйти на PW Major Shanghai 2024, для этого им нужно выиграть хотя бы один bo3 матч из трех. За результатами RMR-турнира следить можно на ISPORT.

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