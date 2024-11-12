Хэмилтон получил от Феррари привилегию, которая была только у Шумахера
Команда сразу решила подчеркнуть статус пилота.
Льюис Хэмилтон получил от Феррари, можно сказать, уникальное предложение, пишет The Sports Rush.
Напомним, что семикратный чемпион будущий сезон проведет в Скудерии, которая решила подчеркнуть статус своего нового пилота.
Хэмилтону предложили взять себе старый дом Энцо Феррари в качестве его новой базы в Маранелло.
Интересно, что ранее команда предлагала подобное лишь одному пилоту - Михаэлю Шумахеру.
Ранее также сообщалось, что Альпин объявил о сотрудничестве с Мерседес.
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