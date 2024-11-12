iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон получил от Феррари привилегию, которая была только у Шумахера

Команда сразу решила подчеркнуть статус пилота.
Сегодня, 16:10
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон получил от Феррари, можно сказать, уникальное предложение, пишет The Sports Rush.

Напомним, что семикратный чемпион будущий сезон проведет в Скудерии, которая решила подчеркнуть статус своего нового пилота. 

Хэмилтону предложили взять себе старый дом Энцо Феррари в качестве его новой базы в Маранелло.

Интересно, что ранее команда предлагала подобное лишь одному пилоту - Михаэлю Шумахеру.

Ранее также сообщалось, что Альпин объявил о сотрудничестве с Мерседес.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Хэмилтон не покинет Мерседес досрочно - Sky Sports Хэмилтон не покинет Мерседес досрочно - Sky Sports
Хэмилтон: Мне все равно, финиширую я перед Расселлом или за ним, это не имеет никакого значения Хэмилтон: Мне все равно, финиширую я перед Расселлом или за ним, это не имеет никакого значения
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Полесье, Шахтер - Заря, Челси - Арсенал, Интер - Наполи, матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Атлетико, Ромы
просмотров
УПЛ: победы Шахтера и Динамо над претендентами в еврокубки
просмотров

Последние новости

Европа19:55
Мбаппе испытывает психологические проблемы - L'Equipe
Европа19:30
Челси ведет переговоры об очередном 100-миллионном трансфере
Европа19:28
Основной игрок Баварии определился со своим будущим
Европа18:59
Наставник европейской сборной может стать тренером Довбика в Роме
Европа18:45
УЕФА активно пользовался самолетом, хотя рекомендовали сборным меньше летать
Теннис18:27
Легендарный теннисист решил попробовать себя в новой профессии
Другие страны17:56
Футболист южноамериканской сборной погиб в возрасте 22 лет
Формула 117:50
Все команды Формулы-1 впервые в истории проведут совместную презентацию ливрей впервые в истории
Европа17:24
Партнер Ямаля сделал ему подарок в честь выигранной награды
Бокс17:21
Netflix выпустит фильм о бое Усика и Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK