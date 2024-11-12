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Автоспорт

Альпин официально объявил о переходе на моторы Мерседес

Новые силовые установки команда получит в 2026 году.
Сегодня, 14:35
Альпин
Альпин

Альпин официально объявил о сделке с Мерседес.

Напомним, ранее Рено решил свернуть разработку силовых установок для Формулы-1. В результате чего Альпин потеряет статус заводской команды.

Команда объявила, что с сезона-2026 будет использовать силовые установки Мерседес. Также команда будет получать от немецкой компании и коробки передач.

Сделка пока рассчитана до 2030 года. 

Ранее также сообщалось, что в Канаде украли статую легендарного пилота.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Альпин

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