Альпин официально объявил о переходе на моторы Мерседес

Новые силовые установки команда получит в 2026 году.

Альпин официально объявил о сделке с Мерседес.

Напомним, ранее Рено решил свернуть разработку силовых установок для Формулы-1. В результате чего Альпин потеряет статус заводской команды.

Команда объявила, что с сезона-2026 будет использовать силовые установки Мерседес. Также команда будет получать от немецкой компании и коробки передач.

Сделка пока рассчитана до 2030 года.

Ранее также сообщалось, что в Канаде украли статую легендарного пилота.

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